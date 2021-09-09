«Росатом» обещает в скором времени завершить обкатку реактора второго блока БелАЭС

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Процесс горячей обкатки реакторной установки второго энергоблока Белорусской АЭС завершится в ближайшее время, заявил генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев 9 сентября по итогам рабочего визита на площадку сооружения атомной станции.

«На сегодняшний день готовность блока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока, — приводит его слова пресс-служба инжинирингового дивизиона «Росатома». — Как и при строительстве блока № 1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов. В ближайшее время завершается процесс горячей обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу «Физический пуск», намеченному в текущем году».

Глава российской госкорпорации также оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание с руководством предприятия «Белорусская АЭС» и представителями генерального подрядчика.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввести второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Алексей Лихачев

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