Машинист из Жлобина получил три года домашней «химии» за оскорбление ГАИшника

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Суд Жлобинского района (Гомельская область) 9 сентября рассмотрел уголовное дело 37-летнего машиниста Белорусской железной дороги Артема Барашко, который обвинялся в оскорблении должностного лица (ст. 369 Уголовного кодекса).

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, «после быстрого судебного разбирательства» судья Игорь Змушко вынес приговор: три года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и 1,5 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Пострадавший — сотрудник Госавтоинспекции из Ганцевичей (Брестская область) Игорь Вольнич.

Согласно материалам следствия, Барашко в социальной сети «Одноклассники» написал под фото комментарий оскорбительного содержания. Речь идет о фотографии, где пострадавший удушающим приемом блокирует одного из протестующих, отмечают правозащитники.

Они сообщают, что это не первое обращение Вольнича в суд. В июне в Жлобине за подобное оскорбление сотрудника ГАИ осудили местного жителя Николая Легкого (два года ограничения свободы и 750 рублей компенсации морального вреда).

 

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Тэги: репрессии Персона: Артем Барашко Игорь Вольнич Игорь Змушко Город: Жлобин

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