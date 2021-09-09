За 20 лет, прошедших с президентских выборов-2001, доллар вырос в 17 раз
Сегодняшние торги на БВФБ завершились падением европейской и американской валют.
Евро потерял 0,0132 пункта — 2,9688 белорусского рубля, а доллар 0,009 пункта — 2,5104 белорусского рубля.
А вот российский рубль сегодня вырос на 0,006 пункта — 3,4364 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, 9 сентября 2001 года в Беларуси прошли президентские выборы. Интересно взглянуть, какими были тогда курсы трех основных иностранных валют (учтена деноминация 1 июля 2016 года):
- евро — 0,1289 белорусского рубля;
- доллар — 0,1458 белорусского рубля;
- российский рубль — 0,4901 белорусского рубля за 100 российских.
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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