Россия экстрадирует обвиняемого в массовых беспорядках брестчанина Вадима Дубойского

Суд в Белгороде принял решение об экстрадиции из России в Беларусь брестчанина Вадима Дубойского, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Адвокат Дубойского намерен обжаловать решение суда. Российские правозащитники также планируют обратиться с делом Дубойского в Европейский суд по правам человека.

В августе 2020 года Вадим Дубойский был задержан и избит в Бресте. Его освободили без каких-либо документов. После того как мужчина снял побои, в отношении него завели дело по статье 293 УК (массовые беспорядки).

Осенью прошлого года Дубойский покинул Беларусь. 12 апреля он был задержан в России, а 16 апреля заключен под стражу в СИЗО №3 Белгорода.

Ранее из России были экстрадированы еще два белоруса: боец ММА Алексей Кудин, позже осужденный в Беларуси на два с половиной года лишения свободы по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия), а также брестчанин Андрей Казимиров, обвиняемый по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках). В обоих случаях решение было принято несмотря на получение правозащитниками 39-го правила регламента ЕСПЧ о запрете экстрадиции.