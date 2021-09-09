«Белнефтехим» приостанавливает прокачку нефти в направлении Венгрии

Концерн «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Источник: caspianbarrel.org

Прокачка нефти будет запущена в реверс из-за приема партии горючего по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Беларуси, передает пресс-служба «Транснефти».

В компании отметили, что «экстренности в данном решении нет»: все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти.

«Ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии нет. Тем более отмечается даже профицит технических возможностей, что при необходимости позволяет увеличить объемы прокачки при желании партнеров», — подчеркнули в концерне.