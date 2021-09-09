«Белнефтехим» приостанавливает прокачку нефти в направлении Венгрии
Концерн «Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Прокачка нефти будет запущена в реверс из-за приема партии горючего по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Беларуси, передает пресс-служба «Транснефти».
В компании отметили, что «экстренности в данном решении нет»: все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти.
«Ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии нет. Тем более отмечается даже профицит технических возможностей, что при необходимости позволяет увеличить объемы прокачки при желании партнеров», — подчеркнули в концерне.