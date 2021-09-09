Беларусь рассчитывает на логистические коридоры Роcсии в контексте внешних санкций

Правительство Беларуси рассчитывает максимально использовать логистические коридоры РФ в контексте внешних санкций, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в Минске 8 сентября на встрече с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Ожидаем дальнейший рост грузоперевозок между Беларусью и Россией с учетом того, что в силу известных обстоятельств мы переориентируем свои товарные потоки по российским логистическим коридорам. В связи с этим весьма значительна роль железнодорожного транспорта», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

«Реализация проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ — хороший пример того, как в сжатые сроки удалось при политической поддержке подготовить логистическую схему и сохранить экономическую целесообразность для обеих сторон», — дополнил премьер-министр.

По его словам, задачу по переориентации таких объемов грузопотоков удалось решить быстро благодаря должной мотивации и заинтересованности. «Хочу выразить благодарность за конструктивное сотрудничество. Уверен, что этот опыт поможет нам в масштабировании проектов подобного рода. Мы заинтересованы задействовать всю транспортно-логистическую инфраструктуру России, особенно с учетом того, что мы очень близко подошли к очередному этапу нашей экономической интеграции в рамках Союзного государства», — подчеркнул Головченко.

В августе он заявлял, что Беларусь к декабрю будет готова к перевалке калийных удобрений через морские порты РФ при поставках продукции на экспорт. Премьер-министр пояснил, что в качестве альтернативных портов для перевалки грузов Минск рассматривает морские порты Мурманска и Ленинградской области.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литовской Республики Марюс Скуодис заявил, что с декабря продукция белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий» не будет перевозиться через Литву. На решение повлияли объявленные США санкции в отношении Беларуси, в том числе «Беларуськалия». «Если есть субъект, подпавший под санкции, компании отказываются иметь какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — пояснил Скуодис.