Жителя Минска задержали за наркозакладки и нелегальный каршеринг

В конце июля под Светлогорском гомельский наркоконтроль задержал двоих распространителей альфа-РVР из Минска. Тогда у дилеров изъяли более 200 пакетиков с психотропом, а их самих заключили под стражу.

Во время проверки фигурантов на причастность к противоправной деятельности столичные оперативники установили, что один из них незаконно арендовал автомобиль и попал на нем в ДТП.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19-летний парень не имел водительского удостоверения, но захотел воспользоваться каршерингом. Чтобы обмануть платформу, где при регистрации требуется верификация, молодой человек решился на аферу.

В сети он познакомился с мужчиной и предложил ему работу водителя. Для оформления попросил выслать селфи на фоне водительского удостоверения и паспорта. Фигурант использовал фотографии при обмане службы поддержки прокатного сервиса: просил «привязать» уже существующий аккаунт обманутого мужчины к номеру своего мобильного оператора.

На арендной иномарке парень ездил по Минску, пока не передал управление своей знакомой, также не имевшей водительского удостоверения. В итоге девушка стала виновницей ДТП с участием трех автомобилей.