Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на совместные учения «Запад-2021»

Беларусь пригласила иностранных наблюдателей на белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021». Об этом было заявлено 9 сентября на брифинге помощника министра обороны — начальника департамента международного военного сотрудничества Олега Воинова для представителей зарубежного военно-дипломатического корпуса.

По информации пресс-службы Министерства обороны, на брифинге было отмечено, что в соответствии с Венским документом 2011 года Беларусь официально уведомила страны ОБСЕ об учениях «Запад-2021» еще в конце 2020 года, а 30 июля этого года «по сети ОБСЕ было направлено уведомление о параметрах предстоящего учения».

Также было отмечено, что 5 августа первый замминистра обороны — начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич провел брифинг по поводу учений для иностранных военных атташе, а 8 сентября информацию о маневрах представили на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене (Австрия).

«Несмотря на то что в соответствии с Венским документом приглашение наблюдателей на "Запад-2021" не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, — говорится в сообщении военного ведомства. — Приглашения для участия в наблюдении за учением были также направлены представителям ряда государств и международных организаций (ООН, Международный комитет Красного Креста), представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси».

Для наблюдения за активной фазой учений аккредитовано около 60 представителей СМИ, в том числе 23 иностранных.

На брифинге было заявлено, что учения проводятся для «повышения уровня готовности и способности органов военного управления войск Беларуси и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Союзного государства», выработки и апробирования совместных действий «в ходе отражения агрессии против Союзного государства» в интересах сохранения территориальной целостности двух стран, получения практики командующими, командирами и штабами «в ходе отражения агрессии против Союзного государства».

Со стороны Беларуси к учениям привлекаются белорусская часть Объединенного командования региональной группировкой войск (сил) — РГВ(С), органы военного управления объединений и соединений, воинские части и подразделения ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, оперативных командований, родов войск, спецвойск, вооружения и тыла, территориальной обороны, других войск и воинских формирований.

Со стороны РФ в маневрах будут участвовать российская часть Объединенного командования РГВ (С), управление 1-й танковой армией, часть соединений и воинских частей армейского комплекта, авиация Военно-космических сил России из состава российской части РГВ(С).

Как сообщалось, учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиаполигон Ружанский, Брестский полигон) и девяти российских полигонах (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

К части учений, которые пройдут на территории Беларуси, привлекут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

На территории РФ от Вооруженных сил Беларуси в учениях будут участвовать около 400 военнослужащих, задействуют более 30 единиц боевой техники.

До 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника белорусской армии вернутся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения ВС России покинут территорию Беларуси.

В Минобороны Беларуси утверждают, что учения носят «сугубо оборонительный характер» и не несут «никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».