Макей встретился с послом Ватикана Анте Йозичем

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Министр иностранных дел Владимир Макей 9 сентября встретился с Апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем, сообщает МИД Беларуси. Они говорили о «недопустимости религиозной нетерпимости».

Фото: МИД Беларуси

На встрече «подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости, а также важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом», говорится в сообщении МИД.

«В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе», — отмечают в МИД.

Напомним, на днях в государственной газете «Мінская праўда» на первой полосе вышла карикатура на белорусских католических священников, использовав свастику. Это вызвало возмущение людей, ситуацию осудили представители духовенства.
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Тэги: Беларусь-Ватикан религиозная вражда Католическая церковь Мінская праўда Персона: Анте Йозич Владимир Макей

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