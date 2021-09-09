Макей встретился с послом Ватикана Анте Йозичем
Министр иностранных дел Владимир Макей 9 сентября встретился с Апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем, сообщает МИД Беларуси. Они говорили о «недопустимости религиозной нетерпимости».
На встрече «подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости, а также важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом»,
«В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе», — отмечают в МИД.
Напомним, на днях в государственной газете «Мінская праўда» на первой полосе вышла карикатура на белорусских католических священников, использовав свастику. Это вызвало возмущение людей, ситуацию