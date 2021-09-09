Макей встретился с послом Ватикана Анте Йозичем

Министр иностранных дел Владимир Макей 9 сентября встретился с Апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем, сообщает МИД Беларуси. Они говорили о «недопустимости религиозной нетерпимости».

Фото: МИД Беларуси

На встрече «подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости, а также важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом», говорится в сообщении МИД.

«В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе», — отмечают в МИД.