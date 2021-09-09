Житель США передал в музей купленную за 21 тысячу долларов медаль Тимановской

Серебряная медаль Кристины Тимановской, которую на аукционе купил за 21 тысячу долларов житель США Евгений, будет в «Музее вольнай Беларусi». Это новый проект НАУ.

Временно музей будет находиться в Польше, а после падения режима Лукашенко переедет в Беларусь, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, 9 августа Кристина Тимановская выставила на аукцион одну из самых ценных медалей в своей карьере — за командную эстафету на II Европейских играх в Минске в 2019 году. За 21 тысячу долларов ее купил иммигрант из Киева, который много лет живет в Америке.