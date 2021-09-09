За прошедшие сутки в страны ЕС не впустили около 240 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 240 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Источник: delfi.lt

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 8 сентября белорусско-польскую границу попытались незаконно перейти 194 иностранца. Задержали троих граждан Афганистана, остальных в страну не впустили. Отмечается, что с начала сентября пограничники зафиксировали около 1,3 тыс. попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили около 40 нелегальных мигрантов. Попытки незаконного пересечения границы фиксировались в Игналинском, Шальчининкайском, Варенском и Лаздияйском районах. Утверждается, что одной женщине потребовалась медицинская помощь, а на белорусской территории ее не оказали.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что за прошедшие сутки границу со стороны Беларуси попытались незаконно пересечь восемь человек. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах ввели чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1013 нелегальных мигрантов. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.