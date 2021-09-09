Пользователей моноколес приравняют к пешеходам в ПДД

МВД планирует внести изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми пользователей индивидуальных колесных средств передвижения юридически приравняют к пешеходам.

Об этом в интервью газете «Рэспублiка» заявил начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шевченко, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

В действующей на данный момент редакции Правил пользователи моноколес не относятся к какой-либо отдельной группе участников дорожного движения — изменениями в ПДД их приравняют к пешеходам. Передвигаться на таких устройствах будет нужно по велодорожке, если она отсутствует — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения.

Технически возможная скорость не должна превышать 25 км/ч, тормозная система и рулевое управление должны быть исправны, необходимо наличие фары или фонаря для движения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Передвигаться на моноколесах запретят лицам младше 12 лет, а также пьяным.