Лукашенко поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ страны с Днем независимости, сообщает его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что «благодаря мудрости» Рахмона за время суверенитета Таджикистану удалось достичь мира и согласия в обществе, построить «современное и устремленное в будущее государство».

Лукашенко также отметил «неоценимый вклад» президента Таджикистана в укрепление дружбы двух стран, которая основывается на «общности целей и интересов», а также «по-родственному теплых отношениях, сложившихся между народами».