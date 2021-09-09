Лукашенко поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

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Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ страны с Днем независимости, сообщает его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что «благодаря мудрости» Рахмона за время суверенитета Таджикистану удалось достичь мира и согласия в обществе, построить «современное и устремленное в будущее государство».

Лукашенко также отметил «неоценимый вклад» президента Таджикистана в укрепление дружбы двух стран, которая основывается на «общности целей и интересов», а также «по-родственному теплых отношениях, сложившихся между народами».
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Тэги: Беларусь-Таджикистан Персона: Эмомали Рахмон

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