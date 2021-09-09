Сборная Беларуси минимально проиграла команде Бельгии в матче отбора на ЧМ

/ Спорт
Просмотров: 68

Национальная сборная Беларуси по футболу уступила команде Бельгии в матче квалификации чемпионата мира-2022 — 0:1.

Фото: АБФФ

Единственный мяч в игре, прошедшей в Казани, на 33-й минуте забил Деннис Прат. Алексис Салемакерс обыграл в штрафной белорусов защитника и упал. Пока все смотрели на судью, Прат пробил в дальний угол.

  • Черник — Швецов, Рахманов, Сачивко, Золотов (Подстрелов, 81) — Шевченко (Бегунов, 81), Р.Лисакович, Быков, В.Лисакович (Эбонг, 70), Климович — Скавыш (Седько, 70).

Группа «Е»: Бельгия — 16 (6), Чехия — 7 (5), Уэльс — 7 (4), Беларусь — 3 (5), Эстония — 1 (4).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-ЧМ-2022 Город: Казань