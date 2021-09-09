Правозащитник Леонид Судаленко уже отбыл год заключения в связи с изменениями в законодательстве

В сентябре, как пишет из гомельского СИЗО № 3 правозащитник Леонид Судаленко, ему пересчитают срок в заключении. В связи с изменениями в законодательстве, сейчас день в СИЗО «идёт в зачёт» как полтора дня. Так как Судаленко в изоляторе с 18 января, восемь месяцев, в сентябре ему «зачтут» год под стражей.

Правозащитника начали судить 3 сентября по части 1 и 2 статьи 342 Уголовного кодекса — организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вместе с правозащитником судят и его помощниц — волонтёрок Татьяну Ласица и Марию Тарасенко. Ласица — под стражей, Тарасенко — под обязательством о явке.

По требованию прокурора суд сделали закрытым, якобы из-за имеющихся в деле банковских данных и в целях защиты свидетелей.

В конце августа Судаленко добился свидания с семьёй, о чём написал в письме. «Впервые за 8 месяцев увидел сына. Два часа по телефону через два стекла. Тем не менее, луч света в тёмном царстве», — написал правозащитник.

По поводу суда он высказался так: «Грехи других судить вы так усердно рвётесь, возьмитесь за свои — и да чужих не доберётесь».

Он напомнил, что ему предлагали написать «покаянное письмо», и заметил: «Но я ведь не виноват!».

«Надежда, конечно, здесь есть у каждого. Без неё здесь не выжить. Вон соседу угрожает 15 лет по части 4 статьи 328 (распространение наркотиков, — ред.), но он надеется на третью часть статьи, чтобы получить 10 лет. В сентябре мне спишут со срока один год, останется ещё два. Но есть надежда, что судья отмеряет не 36 месяцев, а 35», — иронизирует правозащитник. Согласно статьи 342 УК, по которой его судят, максимальное наказание — 3 года лишения свободы, или 36 месяцев.

Судаленко обвинили в финансировании и организации беспорядков. Так следствие трактовало его помощь людям в оплате штрафов за административные нарушения — участие в протестах, помощь в написании жалоб, организацию закупки дров для многодетной семьи зимой, предложение пользователям facebook встретить из ИВС жительницу Гомеля Марию Тульженкову.