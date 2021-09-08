Белорусский МИД раскритиковал демарш Евросоюза

«Пытаться утверждать, что Беларусь причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально, — считают в МИД.

Анатолий Глаз

Отмечается, что 8 сентября во внешнеполитическом ведомстве состоялась рабочая встреча с сотрудниками представительства ЕС, участники которой обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на границе.

«В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. <…> В отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно», — утверждается в комментарии МИД.

Ведомство напоминает о брифинге, проведенном для глав иностранных дипмиссий после гибели на границе иракского гражданина, «насильно выброшенного из Литвы». «Кстати, представительство ЕС это мероприятие почему-то проигнорировало. Мы предложили европейским дипломатам выехать на границу и самим ознакомиться с ситуацией на месте, нам нечего скрывать. Однако это предложение также никого не заинтересовало», — заявляет министерство.

Подчеркивается, что «именно белорусская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь беженцам, которых не хотят принимать в нарушение своих международных и национальных обязательств сопредельные страны». «Мы готовы и дальше следовать этой линии. Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение», — считает официальный Минск.

В МИД заявляют, что «именно Европейский союз еще в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Беларусью по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества», «именно ЕС с апреля не отвечает» на «предложения о проведении консультаций по проблематике миграции».

«Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по данной проблематике. Граница для нас — всегда линия сотрудничества, а не разногласий», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

В демарше ЕС, в частности, говорится: «Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми. Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

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