Водитель «Пежо» сбил вышедшую из трамвая женщину

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В ДТП на минской улице Долгобродской, из-за которого сегодня останавливалось трамвайное движение, пострадала женщина, сообщили в столичной ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Вечером 8 сентября водитель автомобиля «Пежо» ехал со стороны улицы Ботанической и не остановился перед остановочным пунктом трамвая «Переулок Козлова». «В результате он наехал на женщину, которая выходила из общественного транспорта. Последняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в ГАИ.
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Тэги: ДТП трамвай наезд на пешехода Город: Минск

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