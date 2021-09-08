Водитель «Пежо» сбил вышедшую из трамвая женщину

В ДТП на минской улице Долгобродской, из-за которого сегодня останавливалось трамвайное движение, пострадала женщина, сообщили в столичной ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Вечером 8 сентября водитель автомобиля «Пежо» ехал со стороны улицы Ботанической и не остановился перед остановочным пунктом трамвая «Переулок Козлова». «В результате он наехал на женщину, которая выходила из общественного транспорта. Последняя с травмами была доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в ГАИ.