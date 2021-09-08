«Талибан» запретил проводить протесты в Афганистане

Исламистское движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, запретило проведение акций протеста в стране.

Талибы запретили все протесты и призвали жителей избегать собраний и демонстраций в стране. Распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство «Талибана» не примет соответствующие законы. Об этом сообщает Afghanistan Times , ссылаясь на свои источники.

Журналисты также сообщают об избиении нескольких афганских журналистов в Кабуле и ряде провинций, которые были задержаны во время освещения акций протеста.

«Афганские журналисты уже подвергаются самоцензуре», — подчеркивает издание.