В телефонном разговоре с Путиным президент Евросовета осудил использование Беларусью нелегальной миграции против стран ЕС

Ситуация на границе Евросоюза с Беларусью стала одной из тем телефонного разговора президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом России Владимиром Путиным.

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Мишель сообщил в «Твиттере», что осудил использование нелегальной миграции Беларусью как оружия против государств — членов ЕС. Реакция Путина неизвестна.

В отчете пресс-службы Кремля на тему мигрантов ничего не сказано.

9 сентября запланирована очередная встреча Путина с Александром Лукашенко.