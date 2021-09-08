В телефонном разговоре с Путиным президент Евросовета осудил использование Беларусью нелегальной миграции против стран ЕС
Ситуация на границе Евросоюза с Беларусью стала одной из тем телефонного разговора президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом России Владимиром Путиным.
Мишель сообщил в «Твиттере», что осудил использование нелегальной миграции Беларусью как оружия против государств — членов ЕС. Реакция Путина неизвестна.
В отчете пресс-службы Кремля на тему мигрантов ничего не сказано.
9 сентября запланирована очередная встреча Путина с Александром Лукашенко.