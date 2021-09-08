В телефонном разговоре с Путиным президент Евросовета осудил использование Беларусью нелегальной миграции против стран ЕС

/ Политика
Просмотров: 70

Ситуация на границе Евросоюза с Беларусью стала одной из тем телефонного разговора президента Европейского совета Шарля Мишеля с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: aa.com.tr

Мишель сообщил в «Твиттере», что осудил использование нелегальной миграции Беларусью как оружия против государств — членов ЕС. Реакция Путина неизвестна.

В отчете пресс-службы Кремля на тему мигрантов ничего не сказано.

9 сентября запланирована очередная встреча Путина с Александром Лукашенко.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евросовет нелегальные мигранты Персона: Шарль Мишель Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси

ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси

Литва установила организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции

Литва установила организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе