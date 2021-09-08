«Белавиа» в октябре начнет выполнение регулярных рейсов в арабский эмират Рас-эль-Хайма

Авиакомпания «Белавиа» 7 октября начнет выполнение регулярных рейсов из Минска в Рас-эль-Хайму, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполнять один раз в неделю по четвергам. Вылет из Минска запланирован в 4:55, прибытие в международный аэропорт Рас-эль-Хайма (RKT) — в 11:25. Обратные рейсы из эмирата будут осуществляться в 12:25 с прилетом в столицу Беларуси в 17:10. Время для аэропортов указано местное.

Стоимость билетов начинается от 196 евро в одну сторону и 338 евро за полет туда-обратно (тариф Light). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте belavia.by.

Рейсы будут выполнять на воздушном судне Embraer 195-Е2, рассчитанном на перевозку 125 пассажиров: 9 мест в бизнес-классе и 116 — в экономклассе. При увеличении спроса на билеты возможна замена самолета на более вместительный Boeing 737-800. Время полета составляет пять с половиной часов.

«В феврале текущего года мы начали выполнять регулярные рейсы в Дубай и достаточно быстро поняли, что это направление очень популярно среди белорусов. Авиакомпания ведет постоянную работу по развитию своей маршрутной сети и изучению спроса на авиаперевозки из Беларуси. Учитывая высокий спрос на перелеты в ОАЭ, мы решили предложить нашим пассажирам новое арабское направление — Рас-эль-Хайма. Эмират отличается более комфортным климатом, здесь много достопримечательностей, которые готовы удивить своей историей, и мест, где можно активно провести время. К тому же близость эмирата Рас-эль-Хайма к Дубаю позволит путешественникам составлять комбинированные маршруты с использованием рейсов "Белавиа"», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.