На барановичский аэродром прибыли истребители ВКС России

На аэродром Барановичи 8 сентября прибыли многоцелевые истребители Су-30СМ Военно-космических сил России — авиационная часть формируемого в Гродненской области белорусско-российского учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Фото: Минобороны

По информации пресс-службы Министерства обороны Беларуси, планируется, что авиаторы «будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства».

Как сообщалось, для формирования совместного учебно-боевого центра 28 августа в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск России.

5 марта в Москве министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу договорились о создании на территории двух стран трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

После этой встречи пресс-служба Минобороны сообщила, что на территории Беларуси создадут центр, на базе которого «будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач».

На территории России сформируют совместный учебно-боевой центр сухопутных войск, где «будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских вооруженных сил», а также центр на базе Балтийского флота, который позволит «готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты РФ, оснащенных БТР82А».