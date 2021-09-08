За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1760 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1760 пациентов с COVID-19, скончались 12 человек (повторение суточного рекорда). Выписано 1486 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1419 новых случаев коронавирусной инфекции, 6 сентября — 1473, 5-го — 1963, 4-го — 1946, 3-го — 1950, 2-го — 1836.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 495 578 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 486 734 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умер 3871 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 970 тестов на COVID-19, что в 2,7 раза больше, чем днем ранее (8063). Всего в Беларуси проведено 7 943 649 тестов.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 1,43 млн человек, получили первую дозу вакцины 1,72 млн.