Украина резко увеличила автопроизводство

За прошлый месяц в Украине было произведено 479 легковых автомобилей, что почти в 13 раз больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Также в августе было произведено 74 автобусов — на 11% меньше, чем в августе прошлого года, и на 13% меньше чем в июле этого года.

В прошлом месяце был произведен один коммерческий автомобиль (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Всего за восемь месяцев 2021 года в Украине выпустили 5801 автотранспортное средство, в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них — 5326 легковых авто (на 193% больше), 20 коммерческих автомобилей (на 29% меньше), 455 автобусов (на 16% больше).