Международная федерация хоккея на 5 лет дисквалифицировала главу ФХБ Дмитрия Баскова

Независимая дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея (IIHF) вынесла решение о пятилетнем отстранении председателя Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова от всей деятельности, связанной с хоккеем с шайбой.

Как сообщает сайт IIHF, решение было принято после десяти месяцев расследования, проведенного дисциплинарной коллегией IIHF. Было установлено, что Басков нарушил Кодекс поведения международной федерации.

«Коллегия заявила о наличии достаточных доказательств того, что Басков пытался напрямую оказывать влияние на других с тем, чтобы они поддерживали правительство Беларуси, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая правило 1.2.2.1 Кодекса поведения IIHF. Коллегия также определила, что Басков злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать нынешнего главу Беларуси Александра Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии, согласно статье 2.1 Дисциплинарного регламента IIHF и правилу 1.2.2.4 Кодекса поведения IIHF», — говорится в сообщении.

В федерации напомнили, что 25 ноября 2020 года IIHF проинформировала Федерацию хоккея Беларуси и Баскова о том, что начала рассмотрение предполагаемой причастности Баскова к инциденту, который привел к смерти гражданина Беларуси Романа Бондаренко. Инцидент произошел 11 ноября 2020 года на «площади Перемен» (в одном из дворов Минска), где собралась группа людей, чтобы срезать красные и белые ленты, символизирующие политическую оппозицию Беларуси. Бондаренко подвергся нападению, получив тяжелые травмы, и скончался от них на следующий день.

Следственная компания указала, что Басков считается ярым сторонником Александра Лукашенко и участвовал в политических митингах в его поддержку в 2020 году. В июне 2020 года Басков написал открытое письмо с критикой спортсменов, которые поддержали оппозиционное движение Беларуси. Следственная компания также упомянула об информации о том, что Басков в должности спортивного руководителя уволил несколько «ненадежных» спортсменов и тренеров.

По мнению комиссии, одним из пяти основополагающих принципов Олимпийской хартии является то, что спортивные организации должны придерживаться политического нейтралитета, а Басков его нарушил.

«Принимая во внимание нарушения, которые, как установлено, совершил Басков, комиссия считает, что отстранение от всей деятельности, связанной с хоккеем с шайбой, сроком на пять лет является обоснованным. Басков отстраняется от всей национальной и международной хоккейной деятельности на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026 года», — заявили в IIHF.