Лукашенко внес в парламент законопроект, приостанавливающий действие соглашения о реадмиссии между Беларусью и ЕС

Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси», — говорится в сообщении.

В ближайшее время будут «заморожены» обязательства Беларуси в рамках соглашения. Документ определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.

«Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону», — отмечается в сообщении.

28 июня пресс-служба Министерства иностранных дел заявила, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. «Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», — подчеркнули в ведомстве.