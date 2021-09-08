У правозащитницы Вероники Ивановой прошел обыск

У правозащитницы из Пинска (Брестская область) Вероники Ивановой прошел обыск, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Отмечается, что у женщины забрали два старых телефона, ее ноутбук осмотрели. Иванову при этом не задерживали.

Накануне стало известно, что правозащитница стала фигуранткой уголовного дела о передаче личных данных милиционеров в один из телеграм-каналов, признанных властями экстремистским.

Ранее активистка посещала уголовные процессы по политически мотивированным делам. Так, 25 августа она была на суде по делу жителя Пинска Антона Шлемена, который получил 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за то, что сорвал государственный флаг. Во время процесса правозащитница делала записи в блокнот.

По словам самой Ивановой, это дело широко освещалось в государственных СМИ, а позже имя прокурора оказалось в экстремистском телеграм-канале. «По данному факту началась проверка, подозрения упали на меня. Из улик — я делала записи в блокнот», — сказала Вероника.

Тогда опрос женщины проводили сотрудники уголовного розыска, и Иванова полагает, что именно с этого рапорта началось административное дело в отношении ее сына Кирилла. Тогда он провел четыре дня в ИВС, но в суде дело прекратили.