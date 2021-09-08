За минувшие сутки в страны ЕС не впустили около 200 нелегальных мигрантов из Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 200 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу с территории Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 7 сентября со стороны Беларуси границу пытался нелегально перейти 191 иностранец. Из них 36 человек были задержаны (18 граждан Ирака, по три — Ирана и Таджикистана, а также 12 неизвестных), остальных вернули на белорусскую территорию.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что за прошедшие сутки были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 27 иностранцами. Задержанных нет.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах ввели чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.005 нелегальных мигрантов. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил о том, что 7 сентября в страну с белорусской территории пытались незаконно попасть около 20 мигрантов. Никого не задержали, все были возвращены в Беларусь. Попытки фиксировались в Игналинском. Шальчининкском, Варенском и Лаздияйском районах.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорится в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В представительстве Евросоюза подчеркнули, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга». И отметили, что «с октября 2020 года, когда Совет ЕС принял Заключения о ситуации в Беларуси, власти Беларуси полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений».

«Европейский союз по-прежнему готов существенно нарастить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество, а также финансовую помощь Беларуси при условии, что ее власти прекратят репрессии, обеспечат серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, в результате которого состоятся свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, а также гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека», — заявили в представительстве ЕС.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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