Лукашенко обсудит с Путиным ситуацию вокруг Афганистана

Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 сентября намерен обсудить влияние ситуации в Афганистане на другие регионы Азии. Об этом он заявил 8 сентября на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым в Минске.

«Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь по афганскому вопросу намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ.

«Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии, — сказал он. — Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Беларуси: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся».

Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве. Как сообщал телеграм-канал «Пул первого», они планируют обсудить союзные программы (ранее их называли дорожными картами интеграции), подготовленные правительствами двух стран, иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международную проблематику.