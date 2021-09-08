«Инфекция очень непредсказуема». Штамм дельта вызвал рост случаев COVID-19 в Беларуси

Министерство здравоохранения сообщает о подъеме заболеваемости COVID-19 в связи с приходом в Беларусь штамма дельта.

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«Пришел штамм дельта, подъем заболеваемости ожидаем, и он есть. За летнее время система здравоохранения подготовилась к подъему заболеваемости: нарастили запасы лекарственных средств, СИЗов, значительно увеличено количество точек подачи кислорода. Мы дали отдохнуть нашему персоналу — люди максимально смогли уйти в отпуск во время периода, когда отмечался низкий уровень заболеваемости», — цитирует пресс-служба Минздрава первого заместителя министра Елену Богдан.

При этом представительница министерства отметила, что не готова прогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

«К сожалению, коронавирус за полтора года, которые мы с ним живем, показал, что прогнозы строить — абсолютно неблагодарное дело. Инфекция очень непредсказуема в плане эпидемиологических законов, к которым мы привыкли. Наша задача — обеспечить готовность системы», — сказала Богдан.

Кроме того, она напомнила о приближении эпидемиологического сезона по гриппу: «У нас ежедневно идет мониторинг тех вирусов, которые циркулируют в нашей стране. Грипп на сегодня не циркулирует, но это не значит, что нам не нужно к нему готовиться. Минздрав закупил вакцину против него. Нам обязательно нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с продолжающейся прививочной кампанией против коронавирусной инфекции. В любом случае мы должны подготовиться к возможному приходу в нашу страну гриппа параллельно с коронавирусом».

По последним данным министерства, за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.419 пациентов с COVID-19, умерло 12 человек.

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