Гомельчанина отправили в колонию за разжигание социальной розни

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Гомельский областной суд 8 сентября приговорил гомельчанина Илью Гапона к трем годам лишения свободы по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса.

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», судья Руслан Царук постановил признать Гапона виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды по признаку другой социальной принадлежности, и направить отбывать наказание в колонию общего режима.

Также в доход государства конфискован мобильный телефон обвиняемого.

Правозащитники отметили, что Гапону вменили размещение в одном из телеграм-чатов сообщения с «описанием методов борьбы с представителями силовых структур в связи с прошлогодними акциями протеста».

 

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Тэги: репрессии Персона: Илья Гапон Руслан Царук Город: Гомель

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