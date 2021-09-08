Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 8 сентября

/ Экономика
Просмотров: 43

На БВФБ завершились очередные торги.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:

  • доллар — 2,5194 белорусского рубля (+0,0015 пункта);
  • российский рубль — 3,4304 белорусского рубля за 100 российских (-0,0096 пункта);
  • евро — 2,982 белорусского рубля (-0,0074 пункта).

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года