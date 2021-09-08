Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 8 сентября
На БВФБ завершились очередные торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
- доллар — 2,5194 белорусского рубля (+0,0015 пункта);
- российский рубль — 3,4304 белорусского рубля за 100 российских (-0,0096 пункта);
- евро — 2,982 белорусского рубля (-0,0074 пункта).
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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