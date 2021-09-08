На открытие учений «Запад-2021» прибыл замминистра обороны РФ Евкуров

Российская военная делегация во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым 8 сентября прибыла в Беларусь для участия в церемонии открытия совместных стратегических учений «Запад-2021», которая состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Фото Минобороны РФ

Учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиаполигон Ружанский, Брестский полигон) и девяти российских полигонах (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

К части учений, которые пройдут на территории Беларуси, привлекут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

На территории РФ от Вооруженных сил Беларуси в учениях будут участвовать около 400 военнослужащих, задействуют более 30 единиц боевой техники.

До 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника белорусской армии вернутся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения ВС России покинут территорию Беларуси.

По информации Минобороны Беларуси, при разработке сценария учений использован «один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства».

«В его основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно», — подчеркивают в военном ведомстве.

Учения, как утверждают в министерстве, носят «сугубо оборонительный характер» и не несут «никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».