Епископ Кособуцкий о скандале с «МП»: подобное не несет спокойствие и согласие в обществе

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на публикацию в газете «Мінская праўда» карикатур на белорусских католических священников.

7 сентября «Мінская праўда», официальный орган Минского облисполкома, разместила на первой полосе карикатуру на белорусских католических священников, использовав нацистскую свастику. Автор карикатуры также разместил художественные изображения священников из Росицы Юрия Каширы и Антония Лещевича, которые вместе со своими прихожанами были зверски убиты гитлеровцами в 1943 году. Католический костел их беатифицировал (признал благословенными), так как священники отказались по предложению гитлеровцев оставить своих прихожан, чтобы остаться в живых.

Епископ Кособуцкий считает, что «такой низкопробный материал не должен заслуживать такого внимания». Подобные статьи, уверен он, «не способствуют спокойствию и согласию в нашем обществе». «Прости им, Боже, потому что не ведают, что творят», — написал иерарх.

Вместе с тем он в очередной раз выразил свою личную позицию по поводу написанного в материале «Мінскай праўды».

«Я всегда выступал против насилия, пыток, несправедливости, лжи, репрессий. Я не изменю этого своего взгляда, несмотря на угрозы, шантаж и тому подобные вещи, с которыми мне приходится сталкиваться. Также и подобные статьи не способны повлиять на мое мировоззрение, базирующееся на Евангелии, — подчеркнул генеральный викарий архидиоцезии. — Бело-красно-белый флаг — это в христианской символике знак и символ воскресшего Христа, и это не зависит от идеологов, которые сегодня ищут «аргументов» против».

«Гимн «Магутны Божа» давно стал частью нашей литургии, потому что это молитва за нашу страну и наш народ. А если это не нравится современным идеологам, это не проблема костела. Мы сегодня не используем эту молитву только потому, чтобы этим не раздражать никого», — отметил Кособуцкий.

Как сообщалось, накануне на скандальный номер государственной газеты отреагировал пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ) ксендз Юрий Санько. Он отметил в «Фейсбуке», что «в то время, когда белорусский народ утомлен решением общественно-политических вопросов», «измучен борьбой с пандемией коронавируса», и в свете «нового государственного праздника «народного единства», редакция «Мінскай праўды» Миноблисполкома «плюет в лицо миллионам католиков, живущих в нашей стране».

«А если внимательно посмотреть на размещенную на первой странице карикатуру, где оскорбляется крест, то считаю, что оскорбляют всех христиан. Пропаганда нацистской символики. <...> Что это? Провокация? Хайп? Это наша реальность! Не могу не напомнить, что мы каждую неделю молимся и за врагов костела», — отметил священник.

Кроме того, вспомогательный епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Александр Яшевский по поручению председателя ККЕБ епископа Олега Буткевича высказал позицию белорусского епископства в отношении этого дела на портале Римско-католического костела в Беларуси.

Он подчеркнул, что костел в Беларуси «однозначно осуждает публикацию в газете «Мінская праўда» и расценивает ее как разжигание вражды в белорусском обществе в отношении костела в Беларуси, особенно его иерархов и пресвитеров».

Епископство считает, что публикация наносит моральный вред всем христианам разных конфессий, а также косвенно обвиняет все католическое духовенство в предполагаемой приверженности к фашизму и нацизму, что является «сознательным и злонамеренным искажением правды, клеветой и оскорблением».

Белорусские епископы выразили надежду на то, что соответствующие органы государственной власти «дадут надлежащую правовую оценку данной карикатуре и публикации в газете «Мінская праўда».

Читайте также: