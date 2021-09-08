Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по делу о геноциде

Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Фото pixabay.com

Как сообщила Генпрокуратура Беларуси, в отказе латвийская сторона ссылается на статью 17 договора двух стран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года, в которой говорится: «Правовая помощь не оказывается, если ее оказание может причинить вред суверенитету или безопасности государства, правам и законным интересам граждан или противоречит основным принципам действующего законодательства вызываемой договаривающейся стороны».

В ответе латвийского ведомства, в частности, говорится, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии».

Как отметили в Генпрокуратуре Беларуси, в июне 2021 года ведомство уведомило компетентное учреждение Латвии, «что следствие по делу направлено на установление фактов участия нацистов и их пособников из числа членов Латышских легионов СС в истреблении населения БССР в течение всего периода оккупации республики».

В документе также сообщалось, что «в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны».

«С ходатайством был передан и список с фамилиями и именами 22 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура Литвы также отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения.

Как рассказал 9 апреля генпрокурор Андрей Швед, надзорным органом открыто уголовное производство по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Читайте также: