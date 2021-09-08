Юлия Слуцкая стала лауреатом премии World Press Freedom Hero

Основательница белорусского «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая объявлена лауреатом 72-й премии World Press Freedom Hero Международного института прессы.

Премией награждаются журналисты, которые внесли значительный вклад в продвижение свободы прессы, особенно в условиях большого личного риска, сообщается на сайте «Пресс-клуба».

В последние шесть лет Международный институт прессы вручает премию в партнерстве с неправительственной организацией IMS (International Media Support). Церемония вручения премии World Press Freedom Hero 2021 состоится 16 сентября в Вене в рамках Всемирного конгресса Международного института прессы.

«Я очень благодарна, что вы цените мой вклад в отстаивание ценностей свободы слова. Я прошу вас помнить, что это возможно только благодаря самоотверженной работе всей команды «Пресс-клуба» и сотен белорусских журналистов, которые остаются верными своим ценностям в очень сложных условиях. Я также хочу поблагодарить вас за то, что вы держите Беларусь в центре внимания мировых СМИ. Это дает надежду, что скоро я смогу обнять всех моих коллег, которые сейчас в тюрьме», — прокомментировала Слуцкая.

Исполнительный директор Международного института прессы Барбара Трионфи отметила, что Слуцкая «идеально воплощает ценности, которые олицетворяет премия «Герой».

«На протяжении своей карьеры Юлия Слуцкая стойко отстаивала качественную независимую журналистику, несмотря на работу в условиях жесткого прессинга со стороны властей. Мы с гордостью отмечаем храбрость Юлии и ее огромный вклад в развитие профессии журналиста в Беларуси. Члены Международного института прессы во всем мире солидарны с Юлией и «Пресс-клубом» Беларуси, а также со всеми журналистами в стране, которых преследует режим. Мы требуем освободить всех арестованных журналистов в Беларуси и немедленно прекратить репрессии», — сказала Трионфи.

В свою очередь исполнительный директор организации International Media Support Йеспер Хойберг отметил: «Юлия Слуцкая бесстрашно защищала право журналистов на работу и право граждан на доступ к достоверной информации в Беларуси. Юлия руководила белорусским «Пресс-клубом», который открыто поддерживал медиасообщество страны, продвигал стандарты журналистики и предоставлял площадку для дискуссий. Эта награда — напоминание всем о том, как неустанно белорусские журналисты отстаивают свободу прессы. Выражаю мое глубокое уважение Юлии Слуцкой и ее коллегам».

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