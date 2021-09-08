На победе белорусов можно серьезно заработать

Сегодня в Казани на стадионе «Центральный» национальная сборная Беларуси проведет очередной поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Соперником дружины Георгия Кондратьева будет лидер нашего квинтета сборная Бельгии. Как сообщали бельгийские СМИ их команда приедет в Казань не в оптимальном составе, а это означает, что у белорусов есть шанс, взять реванш за позорное мартовское поражение (0:8).

Отметим, что в случае успеха «красно-зеленых» поставившие на них деньги смогут очень неплохо заработать. Коэффициенты в букмекерских конторах следующие:

победа Беларуси — 17.5-18.0;

ничья — 7.5-8.0;

победа Бельгии — 1.05-1.15.

Пока же турнирная таблица в квинтете Е выглядит следующим образом:

Бельгия — 13 очков (после 5 матчей); Чехия — 7 (5); Уэльс — 6 (3); Беларусь — 3 (4); Эстония — 0 (3).