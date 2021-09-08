На победе белорусов можно серьезно заработать

/ Спорт
Просмотров: 47

Сегодня в Казани на стадионе «Центральный» национальная сборная Беларуси проведет очередной поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Соперником дружины Георгия Кондратьева будет лидер нашего квинтета сборная Бельгии. Как сообщали бельгийские СМИ их команда приедет в Казань не в оптимальном составе, а это означает, что у белорусов есть шанс, взять реванш за позорное мартовское поражение (0:8).

Отметим, что в случае успеха «красно-зеленых» поставившие на них деньги смогут очень неплохо заработать. Коэффициенты в букмекерских конторах следующие:

  • победа Беларуси — 17.5-18.0;
  • ничья — 7.5-8.0;
  • победа Бельгии — 1.05-1.15.    

Пока же турнирная таблица в квинтете Е выглядит следующим образом:  

  1. Бельгия — 13 очков (после 5 матчей);
  2. Чехия — 7 (5);
  3. Уэльс — 6 (3);
  4. Беларусь — 3 (4);
  5. Эстония — 0 (3).     

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: ЧМ-2022 по футболу
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-ЧМ-2022 футбол-сборная

Другие материалы на эту тему:

Ушел по-бельгийски. Михаил Мархель больше не тренирует сборную Беларуси

Ушел по-бельгийски. Михаил Мархель больше не тренирует сборную Беларуси

Бернд Штанге: белорусский футбол в стагнации — нужны радикальные меры

Бернд Штанге: белорусский футбол в стагнации — нужны радикальные меры

Отбор на Евро-2020. Немецкий порядок белорусы хотят побить игровой дисциплиной

Отбор на Евро-2020. Немецкий порядок белорусы хотят побить игровой дисциплиной

Найдет ли Мархель своего Герасимца? Беларусь собирается повторить 1995 год

Найдет ли Мархель своего Герасимца? Беларусь собирается повторить 1995 год