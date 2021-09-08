Доллар растет утром в среду
Американская валюта демонстрирует небольшой рост на открытии торгов на БВФБ в среду, 8 сентября.
По данным на 10:20, доллар растет на 0,0021 пункта и находится на отметке 2,52 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:
- евро на 0,0052 пункта — 2,9842 белорусского рубля;
- российский рубль на 0,0068 пункта — 3,4332 белорусского рубля за 100 российских.
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