СОГГ: когда стемнело на белорусской стороне прозвучали выстрелы

За минувшие сутки в Литву пытались попасть около двадцати незаконных мигрантов из Беларуси, ни один из них не был впущен в страну, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).

Фото носит иллюстративный характер

В понедельник их число составило 30, пишет delfi.lt . Ни один из них во вторник не попал незаконно в Литву. За минувшие сутки мигранты пытались перейти границу в Игналинском. Шальчининкском, Варенском и Лаздийском районах.

Во вторник, когда уже стемнело, в Варенском районе на белорусской стороне прозвучали выстрелы.

Как обычно в последнее время, границу Литвы с Беларусью, протяженностью 679 км контролируют не только на земле, но и с воздуха. Патрульные облеты осуществляются литовскими пограничниками и их коллегами из Латвии и Германии.

В СОГГ подчеркнули, что за минувшие сутки на границе литовцы не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое насилие.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тысяч мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: