13 белорусов пострадало от отравления грибами

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С начала грибного сезона на территории Беларуси зафиксировано 12 случаев отравлений грибами.

Фото pixabay.com

Больше всего инцидентов произошло на Гродненщине — шесть. Всего, по данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пострадало 13 человек (из них двое детей).

Эпидемиологи подчеркивают, что незнание видового состава грибов и игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой последствия разной степени тяжести: от острых форм отравлений до смертельных исходов.

Отравление может наступать не только от употребления ядовитых грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления, подчеркивается в сообщении.

Также причиной отравления могут стать съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

Для того чтобы не отравиться грибами, необходимо придерживаться следующих правил:

  • никогда не собирайте грибы, которые не знаете;
  • если гриб вызывает сомнение, лучше не кладите его в корзину;
  • старайтесь искать и собирать губчатые грибы — белые, бабки, моховики и т.п.;
  • дома еще раз тщательно проверьте каждый собранный гриб, прежде чем начинать готовить блюдо или делать заготовки;
  • перед приготовлением блюд из грибов их необходимо тщательно промыть, а перед сушением обтереть влажной тканью;
  • не употребляйте сырые грибы;
  • перед приготовлением любого блюда отварите грибы несколько раз в подсоленной воде (желательно не менее трех), при этом меняя воду, на протяжении 15-20 минут;
  • готовые блюда из грибов необходимо сохранять на холоде, не больше 24 часов, в эмалированной посуде;
  • не давайте грибы маленьким детям.

 

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Тэги: отравление грибами

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