Чехия выделит Литве 530 тысяч евро для защиты ее границы с Беларусью

Власти Чехии выделят Литве 13,5 миллиона чешских крон (примерно 530 тысяч евро) для защиты ее границы с Беларусью. Соответствующий документ, сообщает dw.com , подписали 7 сентября главы МИД Чехии Якуб Кулганек и МВД Литвы Агне Билотайте.

«Литва защищает внешнюю границу ЕС и заслуживает всяческой поддержки», — написал в своем микроблоге Кулганек.

Билотайте поблагодарила чешское правительство за «солидарность и помощь». По сообщению МВД Литвы, Чехия — первая страна, которая предложила Литве финансовую помощь в борьбе с нелегальной миграцией.

Средства, которые предоставит Чехия, предназначены, в частности, для возведения заграждения на литовско-белорусской границе. В августе правительство Литвы одобрило проект строительства забора длиной 508 километров на границе с Беларусью. Стоимость проекта оценивается в 152 миллиона евро.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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