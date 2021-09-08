Президент Дуда назвал «драконовскими» приговоры Знаку и Колесниковой

Президент Польши Анджей Дуда в своем микроблоге прокомментировал приговоры Максиму Знаку и Марии Колесниковой.

«Я полностью солидарен с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которым в Беларуси вынесли драконовские приговоры. Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных. Этих людей заключили за борьбу за независимую и демократическую Беларусь», — написал президент.

6 сентября судья Минского областного суда Сергей Епихов приговорил Марию Колесникову к 11, Максима Знака — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и усиленного режима соответственно.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

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