Начался трехдневный визит Тихановской в Польшу

С 7 по 9 сентября проходит рабочий визит в Польшу демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской, сообщает ее пресс-служба.

Тихановская прибыла на ежегодный Экономический форум в Карпаче, который также неофициально называют польским Давосом. В кулуарах форума политик имела краткую встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Также она встретилась с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), который приостановил сотрудничество с официальными белорусскими властями в 2020 году. Обсуждались «возможные проекты реформ и инвестиции в экономику новой Беларуси». На минувшей неделе Тихановская уже встречалась с главой банка Вернером Гойером.

Кроме того, в Карпаче экс-кандидат в президенты провела встречу с находящимися в последние месяцы за границей известным белорусским экономическим экспертом Сергеем Чалым и представителем Белорусского ПЕН-центра поэтом Андреем Ходановичем.

Мэр украинского Львова Андрей Садовой сообщил в «Твиттере» о встрече с Тихановской «на полях» форума. «Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов», — отметил он.

Ожидается, что демократический лидер выступит на форуме, проведет переговоры с экономистами, представителями инвестиционных банков и международных организаций, встретится со своей экономической командой во главе с Алесем Алехновичем и представит ее новых членов.

Тихановская «проведет координационную встречу вместе с лидерами Координационного совета (по урегулированию политического кризиса. — БелаПАН.), Народного антикризисного управления и других демократических сил, чтобы обсудить реформу Конституции и совместную реакцию на попытки Лукашенко торговать независимостью Беларуси», сообщила ее пресс-служба.