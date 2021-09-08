«Погром». В квартире журналистки Катерины Пытлевой прошел обыск

В минской квартире теле- и радиоведущей Катерины Пытлевой 7 сентября прошел обыск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Пытлева эмигрировала вместе с мужем и детьми в одну из европейских стран в 2020 году, опасаясь преследований со стороны властей. Сейчас она ведет выпуски новостей на youtube-канале.

Журналистка так описала произошедшее: «Итого, дверь сломали не только входную, но и зачем-то в спальню, хотя замков внутри не было, порезали колонки, молотком разбили фигурки ежиков, порезали свадебные фотографии, распотрошили виниловую коллекцию и порассыпали крупы и муку по всей квартире. Я уже не говорю про коробки, в которые мы сложили все вещи, когда уезжали».

Свои слова она подкрепила снимками разбросанных по полу разрезанных на фрагменты фотокарточек и журналистского удостоверения, музыкальных пластинок и конвертов от них, чемоданов и других вещей, кухонной утвари.

Также, как сообщила Пытлева, во время обыска «сняли с холодильника фотографии друзей, порвали и забросили в фильтр с водой», изрезали ножом написанный портрет ее мужа. Произошедшее ведущая охарактеризовала как «погром».

Причины и повод для проведения обыска неизвестны.