В ООН встревожены положением нелегалов на границе Беларуси и ЕС

В Международной организации по миграции (МОМ), входящей в систему ООН, чрезвычайно встревожены положением мигрантов, скопившихся на границе Беларуси с Евросоюзом. В обнародованном заявлении организации содержится призыв позаботиться об их благополучии и решать проблему путем диалога на основе принципа верховенства права.

Как отмечают в МОМ, несколько недель большое количество мигрантов без крыши над головой, в антисанитарных условиях находятся на границе Беларуси с Евросоюзом. Людям не хватает воды, продуктов питания, у них ограничен доступ к медицинской помощи.

«Особенно тревожат сообщения о том, что мигранты, включая семьи с детьми, получают отпор на границе, им отказывают в помощи и укрытии, а те, кто ищет международной защиты, не могут подать заявление на убежище», — говорится в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что если «неприемлемая ситуация» не изменится, то здоровье и жизнь мигрантов окажутся под угрозой. В МОМ призывают государства позаботиться о благополучии людей, соблюдать их права и дать возможность оказать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается.

По сообщениям СМИ, к границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей в последние недели продолжают в больших количествах прибывать мигранты — в основном с Ближнего Востока и из Африки.

В МОМ призвали «не превращать мигрантов в инструмент» [политического влияния].

Охрана границ — суверенное право любого государства, признают в организации, однако эта охрана должна соответствовать международным и региональным правовым обязательствам государства.

«Мы призываем государства в любых обстоятельствах обеспечить на границе верховенство закона, соблюдение прав и свобод всех мигрантов, независимо от их иммиграционного статуса», — говорится в заявлении МОМ.

Его авторы призывают к сдержанности, диалогу и сотрудничеству. Организация предлагает помощь в урегулировании ситуации на границе.