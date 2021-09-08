Миллер и Семашко обсудили перспективы сотрудничества

В Санкт-Петербурге 7 сентября состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщает пресс-служба российской компании.

«Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества. В частности, внимание было уделено ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны.

Как сообщалось, 9 сентября состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко.