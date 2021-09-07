Население Беларуси с начала года купило валюты на 316 млн долларов больше, чем продало

Население Беларуси в январе—августе 2021 года купило иностранной валюты на 316 млн долларов больше, чем продало, свидетельствуют статистические данные Национального банка.

За восемь месяцев физические лица приобрели в банках наличной и безналичной валюты на 7 млрд 116 млн долларов в эквиваленте. Продажа валюты при этом составила 6 млрд 800 млн долларов. Таким образом, чистая покупка иностранной валюты населением составила 316 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 16 млрд 750,5 млн долларов в эквиваленте, продали — на 17 млрд 487,7 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 737,2 млн долларов.

Нерезиденты Беларуси за январь—август купили валюты на 282,3 млн долларов в эквиваленте, продали — на 638,6 млн долларов. Чистая продажа иностранной валюты составила 356,3 млн долларов.

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