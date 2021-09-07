Отец Марии Колесниковой впервые за год встретился с дочерью в СИЗО

Отец Марии Колесниковой Александр Колесников 7 сентября посетил дочь в СИЗО — он получил первое за год свидание с ней. О встрече Колесников рассказал в видеосюжете на youtube-канале штаба Виктора Бабарико.

Александр Знак и Александр Колесников

По его словам, Мария неплохо себя чувствует, ежедневно нахаживает более 11 тысяч шагов. На свидании она «была красиво одета и с традиционной красной помадой». «Она передавала привет своим подругам, которые обеспечивают ей поддержание формы и ее туалеты, — сказал Александр. — У нее целая полка косметики, большой выбор. Также она благодарна всем, кто вчера пришел к суду. Маша громко смеялась, когда посмотрела выпуск по ТВ про их суд. Поблагодарила пропагандистов за сюжеты, из которых она делает свои выводы».

По словам отца, судебный процесс над собой Колесникова считает пародией на правосудие и спектаклем.

Мария была впечатлена количеством людей, которые пришли ее поддержать, и особенно была растрогана аплодисментами. Она попросила передать огромную благодарность всем людям, которые поддерживают ее семью.

Колесников добавил, что дочь долго ждала встречи с Максимом Знаком, готовилась к ней и восхищается его профессионализмом и талантом, а также «берет с него пример в спортивных достижениях». Она также передала огромную благодарность всем адвокатам, которые с ней работали, знает, что некоторые из них лишились лицензии, и считает, что «бывших адвокатов не бывает».

К своим международным наградам она относится довольно скромно, отметил он.

Сегодня в СИЗО с сыном также встретился отец Максима Знака Александр Знак.

Политзаключенным Колесниковой и Знаку 6 сентября вынесли приговор: 11 лет колонии общего режима и 10 лет усиленного соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу. Адвокаты намерены его обжаловать.

Дело координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Колесниковой и юриста штаба Знака суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникову взяли под стражу 8 сентября 2020-го. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября задержали Знака.

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