Верховный суд ликвидировал предпринимательское объединение «Перспектива»

Республиканское общественное объединение «Перспектива» 7 сентября ликвидировано по решению Верховного суда, написал на своей странице в «Фейсбуке» председатель организации Анатолий Шумченко.

Первое судебное заседание по этому делу прошло 25 августа.

15 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет организации, на котором на тот момент находилось около 24 тысяч рублей, собранных в июне «официально самими индивидуальными предпринимателями небольшими суммами со всей страны».

«Мы не будем ничего оспаривать, не видим в этом никакого смысла, — сказал Шумченко после решения суда. — Мы знали, что нас ликвидируют, задолго до этого. Это общая тенденция в стране, которая понятна всем, кто живет в Беларуси. <...> Ликвидация "Перспективы" — это следствие тех политических процессов, которые имели место в стране в последнее время, это очевидно. Вдаваться в причины нет смысла».

По его словам, в связи с ликвидацией «Перспективы» ему поступает много предложений зарегистрировать новую организацию, которая бы представляла интересы индивидуальных предпринимателей. «Но прогнозировать на сегодняшний день, кто и чем будет заниматься, бессмысленно: сегодня мы разговариваем, а завтра кто-то арестован, находится под следствием либо в СИЗО. Такое время, такая страна и такие реалии. Главное сегодня — выжить и жить, помогать друг другу в этой стране, оказывать помощь нормальным людям, чтобы выжить в этой ситуации. Это не запрещено ни Божьими, ни другими законами», — подчеркнул Шумченко.

Республиканское общественное объединение «Перспектива» занималось защитой прав индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли, на протяжении 19 лет. Форумы предпринимателей, которые регулярно организовывало объединение, собирали от нескольких сотен до нескольких тысяч участников. Эти встречи нередко посещали чиновники Министерства экономики, антимонопольного регулирования и торговли, иных органов власти.