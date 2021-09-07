Политзаключенного Алексея Липеня в четвертый раз за полгода осудили за оскорбление должностного лица

Суд Заводского района Минска 7 сентября рассмотрел очередное дело в отношении политзаключенного Алексея Липеня за оскорбление должностного лица (ст. 369 Уголовного кодекса). Он получил штраф в 1 тыс. рублей без добавления срока ограничения свободы.

Фото: spring96.org

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , до этого Липеня судили за оскорбление сотрудников милиции в социальных сетях трижды: 13 апреля, 31 мая и 15 июля.

Липень осужден на пять лет ограничения свободы в учреждении открытого типа. Кроме того, по прежним судам обвиняемый должен выплатить компенсацию причиненного морального вреда потерпевшим сотрудникам милиции в 5,5 тыс. рублей и судебные издержки — 522 рубля.

Уголовные дела были возбуждены за то, что в течение двух месяцев Липень оставлял оскорбительные комментарии и угрозы в адрес милиционеров в одном из телеграм-каналов.

На этот раз пострадавшим выступил старший участковый инспектор милиции Светлогорского РОВД. По материалам следствия, 30 ноября 2020 года в одном из телеграм-каналов было размещено фото милиционера и в его адрес был написан комментарий в оскорбительной форме, с нецензурными словами.

Пострадавший на заседание не явился, однако подал иск с требованием материальной компенсации моральных страданий в 3 тысячи рублей.