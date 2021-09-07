По мнению Сергея Тихановского, суд над ним и другими фигурантами его дела продлится до ноября

С 24 июня в здании гомельского СИЗО-3 идет закрытый суд над блогерами Игорем Лосиком, Сергеем Тихановским и Владимиром Цыгановичем, политиком Николаем Статкевичем, оператором Артемом Саковым и модератором социальных сетей Дмитрием Поповым.

Их обвиняют по ряду тяжелых статей Уголовного кодекса, в том числе вменяют организацию массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК. Всем фигурантам угрожает до 12—15 лет лишения свободы. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Судья — Николай Бакунов, передает БелаПАН.

В одном из писем Тихановский замечает, что суд, по его мнению, продлится «еще несколько месяцев», возможно, до ноября. Политзаключенный считает, что на Новый год он уже не будет в Гомеле. «Верю в лучшее через 4 года», — написал Тихановский. Он в заключении с 29 мая 2020 года, в одиночной камере — с августа 2020-го.

Оператор блогера Артем Саков пишет: «У меня все нормально, узничаю и не думаю прекращать». «Если я такой "преступник", то пусть дают высшую меру наказания. Судя по тому, как проходят будние дни, понимаешь, что тебе показывают всеобщую заинтересованность в отсрочке. О, а как проходят будние дни, ты и представить не можешь! Если ты выйдешь из образа "идиота" или возразишь — будешь удален, как на футболе, за красную карточку. Поздно пить боржоми...», — написал Саков.

Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, сообщила БелаПАН, что ее муж в письмах называет суд «смехопанорамой» и всегда ходит на заседание в маске, чтобы скрыть улыбку. «Он всегда берет слово "суд" в кавычки, потому что это судилище. Игорь пишет, что нет никаких внятных и адекватных доказательств их вины», — заметила Дарья.

Николай Статкевич не посещает судебные заседания, так как первоначально сам потребовал этого от суда, а затем был удален до прений сторон.

Telegram

Viber